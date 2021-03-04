Более 15 тысяч рязанцев получили 120 тонн бесплатного продовольствия.

В День 8 марта мы поздравляем прекрасных женщин, дарим цветы и подарки и, конечно, устраиваем семейное застолье. Чтобы все семьи могли ощутить праздник, нуждающимся в Рязанской области оказывают поддержку, в том числе всероссийская благотворительная организация «Фонд продовольствия «Русь».

Фонд начал работу в регионе почти год назад. Во время самоизоляции волонтеры помогали продуктами пожилым и оказавшимся в трудной ситуации рязанцам. Как рассказала руководитель рязанского отделения Фонда продовольствия «Русь» Ольга Иванова, на сегодняшний день выдано около 120 тонн продовольствия. Помощь получили более 15 тысяч семей и около тысячи пенсионеров.

- Это были замороженные овощи, кофе, сладости и средства личной гигиены. Продовольственную помощь мы оказываем систематически, раздачи проходят практически каждую неделю, - отметила она.

Для многих рязанцев помощь фонда стала ощутимой поддержкой, в том числе к праздникам.

- В феврале наша семья получила от фонда крем для рук, зубной ополаскиватель, молотый кофе и замороженные овощи. Благодаря такому товарному набору удалось существенно сэкономить семейный бюджет, и теперь мы сможем позволить себе собрать праздничный стол, - отметила одна из получателей помощи одинокая мама.

Пока заявки на получение помощи принимают только от многодетных семьей, семей с детьми- инвалидами, матерей и отцов одиночек с доходом ниже полутора прожиточного минимума на члена семьи. Для того чтобы получить помощь, нужно заполнить анкету на сайте фонда. Для этого вам потребуется заранее подготовить фото нескольких подтверждающих документов. Это могут быть справки с работы о зарплате, о статусе малоимущей семьи, о составе семьи, о пенсии по потере кормильца, о размере пособия по инвалидности или пенсии.

Фонд «Русь» - некоммерческая организация и помогает нуждающимся благодаря торговым сетям и производителям, а также поддержке обычных граждан и предпринимателей.