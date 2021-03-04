Власти высказались о будущем здания института культуры в Рязани

Рязанский филиал МГИК ликвидировали в 2019 году.
Несмотря на предложения областных властей, на федеральном уровне еще не приняли решение о дальнейшем использовании здания бывшего института культуры в Рязани. Об этом минимущество сообщило на странице губернатора Николая Любимова в ответ на вопрос одного из интернет-пользователей.
Автору вопроса напомнили, что распоряжаются зданием собственники - Росимущество и Министерство культуры Российской Федерации.
«Правительство Рязанской области неоднократно направляло предложения в федеральные органы власти по вопросу дальнейшего использования здания. По имеющейся <…> информации, решение о его использовании до настоящего времени не принято», - заявил представитель министерства.
В чем заключались упомянутые предложения, чиновники не конкретизируют.
Напомним, рязанский филиал МГИК ликвидировали в 2019 году.
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