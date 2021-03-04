Власти высказались о будущем здания института культуры в Рязани

Рязанский филиал МГИК ликвидировали в 2019 году.

Несмотря на предложения областных властей, на федеральном уровне еще не приняли решение о дальнейшем использовании здания бывшего института культуры в Рязани. Об этом минимущество сообщило на странице губернатора Николая Любимова в ответ на вопрос одного из интернет-пользователей.

Автору вопроса напомнили, что распоряжаются зданием собственники - Росимущество и Министерство культуры Российской Федерации.

«Правительство Рязанской области неоднократно направляло предложения в федеральные органы власти по вопросу дальнейшего использования здания. По имеющейся <…> информации, решение о его использовании до настоящего времени не принято», - заявил представитель министерства.

В чем заключались упомянутые предложения, чиновники не конкретизируют.

Напомним, рязанский филиал МГИК ликвидировали в 2019 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!