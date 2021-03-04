Влюбленные из Рязани сыграли свадьбу на телеканале «Пятница». Фото: телеканал «Пятница».

Влюбленная пара из Рязани – Надежда и Михаил – сыграли свадьбу в стиле стимпанк, с бюджетом 250 тысяч рублей. Ради победы в шоу рязанцам предстояло превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финальном выпуске участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

Победила ли рязанская пара, можно узнать 4 марта на телеканале «Пятница».

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