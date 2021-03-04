Елена Митина рассказала педагогам об изменениях в трудовом и отраслевом законодательстве

Фото: РОО "Единая Россия".

В ходе встречи с руководителями и педагогической общественностью образовательных учреждений Захаровского района 2 марта член фракции «Единой России» в Государственной Думе Елена Митина сообщила об изменениях в трудовом и отраслевом законодательстве, ознакомила с постановлениями правительства РФ и приказами Минпросвещения России.

В частности, парламентарий обратила внимание на продление действия квалификационных категорий педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, если их срок закончился в период с 1 сентября 2020 года.

«При этом педагогические работники вправе пройти аттестацию независимо от того, что срок действия имеющихся у них квалификационных категорий был продлен», – отметила Елена Митина.

Отдельно Елена Митина рассказала о письме Минпросвещения, в котором обозначено, что с 2021 года для выдачи аттестатов будут использоваться только бланки нового образца.

«Это сделано для предотвращения возможных подделок бланков аттестатов. Предусмотрены дополнительные элементы защиты, которые ранее при изготовлении бланков не использовались. Вместе с тем, возможно использование обложек аттестатов, изготовленных до 2021 года», – пояснила внимание парламентарий.

Кроме того, депутат Госдумы проинформировала о традиционной ежегодной индексации различных социальных выплат с 1 февраля на 4,9%.

В завершении встречи Елена Митина ответила на многочисленные вопросы педагогов.

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