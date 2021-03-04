На рязанском полигоне уничтожили 11 кг яблок

На оптово-розничной базе ЗАО «ТПК на Шабулина» у одного из торговцев обнаружили свежие яблоки без сопроводительных документов, сообщает рязанский Россельхознадзор. Так как документов не было, то установить происхождения товара было невозможно, а ввоз «потенциально небезопасной партии яблок на территорию Российской Федерации запрещен».

Сотрудники ведомства изъяли все 11 кг яблок и уничтожили на полигоне механическим способом.

Ранее «Комсомолка» рассказывала об уничтожении 28 кг яблок, которые тоже были без документов (читать подробнее).

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