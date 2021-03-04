59-летняя рязанка скончался от коронавируса

В четверг, 4 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще два человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии двух женщин в возрасте 59-ти и 68-ми лет.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 4 марта в Рязанской области от COVID-19 скончалось 306 человек.

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