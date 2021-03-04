У касимовских кондитеров снова отсудили сотни тысяч рублей за одну фотографию

Та самая фоточка, за которую придется заплатить 220 тысяч рублей. Фотография предоставлена Евгением Черниковым.

Касимовская кондитерская фабрика «Верность качеству» проиграла очередное дело по иску о нарушении исключительных прав. Они взяли без письменного разрешения фотографию тульского фотографа Ильи Гарбузова «Памятник Никите Демидову» и разместили ее на своих конфетах.

Нужно напомнить, что в 2019 году другой тульский фотограф Алексей Горохов обнаружил свои произведения на коробках конфет этой же фабрики. За использование двух снимков «Верность качеству» заплатила 360 тысяч рублей (читать подробнее об этой истории).

— В первом же заседании при встрече с юристом нашего оппонента я лично предложил, давайте не будем тратить силы и время на процесс, а просто договоримся, — рассказывает медиа-юрист Евгений Черников. — Цепь рассуждений следующая: очевидно, что суд мы выиграем, и очевидно, что компенсация будет примерно в тех пределах, которые мы заявили. А заявили мы изначально 160 тысяч рублей. И вот, вроде бы юрист оппонентов благосклонно реагирует на наше предложение, и мы радуемся о том, как же все разумно получается.

Фотограф со своим представителем готовы были немного занизить сумму компенсации, сделать ее ниже, чем в исковых требованиях, но спустя время кондитеры заявляют, что сумму нужно сократить значительнее.

— Тогда мы судимся. При этом мы еще и увеличиваем исковые требования, и просим теперь 220 тысяч рублей, — продолжает медиа-юрист. — И вот суд удовлетворил наши исковые требования в полном объеме. За незаконное использование одной фотографии на двух разных коробках конфет суд присудил автору 220 тысяч рублей.

Как сообщил «Комсомолке» Евгений Черников, решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано, но уже в 20-ом Арбитражном апелляционном суде, который, кстати, находится в Туле.

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