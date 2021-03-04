В Рязанской области за сутки выявили 61 случай коронавируса

4 марта в Рязанской области зарегистрировали еще 61 положительный тест на COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено 24730 случаев COVID-19.

Из заразившихся ранее 74 человека за минувшие сутки выздоровели.

Кроме того, федеральный оперштаб сообщает о двух летальных исходах. В общей сложности в Рязанской области жертвами коронавируса признали 306 человек. Это происходит только после патологоанатомического и гистологического исследований.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!