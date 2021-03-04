Управляющему рязанского ТСЖ угрожали убийством

В Рязани угрожали убийством управляющему ТСЖ, сообщает региональное УМВД.

Установлено, что 41-летний мужчина и 39-летний потерпевший проживают в одном доме и с детских лет хорошо знают друг друга.

Накануне директор ТСЖ находился на своем рабочем месте, когда к нему зашел пьяный приятель. Управляющий посоветовал мужчине покинуть помещение, а когда тот отказался, его просто выпроводили на улицу.

Обидевшись, подозреваемый взял дома нож, а потом вернулся в ТСЖ и стал им размахивать перед управляющим, угрожая расправой.

Помогли посетители, которые отвлекли вооруженного дебошира, а управляющий товарищества собственников жилья выбил из рук нападавшего нож.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

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