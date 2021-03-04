Минтранс через суд обязали отремонтировать дорогу в Рязанской области

Фото: epp.genproc.gov.ru

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области через суд обязали отремонтировать дорогу в Клепиковском районе. Имеется в виду участок близ деревни Кобылинка в сторону села Бусаево.

«Проверкой, проведенной с выездом на место, установлено несоответствие дороги предъявляемым требованиям ГОСТа, наличие выбоин и неровностей, что существенно затрудняет передвижение транспорта предприятия и рейсовых автобусов», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

Обращение, после которого провели проверку, поступило от ООО «Верея» во время совместного приема первого заместителя прокурора региона Никиты Зубко и уполномоченного по защите прав предпринимателей Михаила Пронина.

Напомним, ранее в Клепиковском районе суд обязал минтранс привести в порядок единственную дорогу, ведущую к поселку Голованово (подробнее).

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