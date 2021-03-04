На улице Бирюзова пенсионер на «Ладе Калина» сбил 21-летнюю рязанку.

Утром 3 марта на улице Бирюзова 77-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Калина» сбил 21-летнюю девушку прямо на светофоре.

В результате ДТП пострадавшая обращалась за медицинской помощью. Проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы.

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 6758 нарушений ПДД и задержали одного пьяного водителя.

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