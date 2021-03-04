Начались поиски бесследного исчезнувшего 27-летнего рязанца Алексея Инкина.

В Рязани разыскивают исчезнувшего 27-летнего Алексея Инкина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, мужчина 22 февраля вышел из дома и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: красная куртка, синие джинсы, серые ботинки, серая вязаная шапка.

Начались поиски бесследного исчезнувшего 27-летнего рязанца Алексея Инкина

КУДА ЗВОНИТЬ?

Любую информацию о местонахождении Алексея Инкина необходимо сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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