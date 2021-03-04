Начались поиски бесследного исчезнувшего 27-летнего рязанца Алексея Инкина.
В Рязани разыскивают исчезнувшего 27-летнего Алексея Инкина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, мужчина 22 февраля вышел из дома и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.
Был одет: красная куртка, синие джинсы, серые ботинки, серая вязаная шапка.
Начались поиски бесследного исчезнувшего 27-летнего рязанца Алексея Инкина
КУДА ЗВОНИТЬ?
Любую информацию о местонахождении Алексея Инкина необходимо сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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