Два рязанских гипермаркета попали под штраф в 350 тысяч рублей

Специалисты Россельхознадзора проверили два рязанских гипермаркета. Один из которых расположен под Рязанью, другой – в областном центре.

В конце 2020 года в этих торговых заведениях выявили ряд нарушений обязательных требований технических регламентов. Им направили предписания о необходимости устранения несоответствий, но они их не выполнили.

В итоге должностных лиц привлекли к административной ответственности – один гипермаркет оштрафовали на 240 тысяч рублей, другой, где обнаружили нарушения при хранении и продаже мясной продукции, – на 110 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что два предприятия Рязанской области лишились деклараций на мясную продукцию. Речь идет об ООО «Скопинский мясокомбинат» и ООО «Натуральные мясопродукты» (читать подробнее).

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