Андрей Красов поздравил рязанских женщин-омбудсменов с наступающим праздником

Фото: Единая Россия.

«В рамках региональной недели 2 марта провел две рабочие встречи – с уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области Анжеликой Евдокимовой и уполномоченным по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной. Поздравил омбудсменов с наступающим Международным женским днем», – рассказал Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов.

Парламентарий подчеркнул, что в развитии экономики и гражданского общества Рязанской области женщины-политики всегда играли огромную роль.

«Праздник 8 марта подчеркивает нашу особую любовь и уважение к прекрасной половине человечества. Ваша роль в жизни общества бесценна. Страна не может развиваться гармонично, если в ее управлении не участвуют женщины», – отметил Андрей Красов.

Он признал, что за каждым достижением мужчин так или иначе стоят мамы или жены.

«Помимо своей профессиональной деятельности и забот о семье женщины успевают вдохновлять мужчин, становятся их верными единомышленниками, обеспечивает надежный тыл», – пояснил Андрей Красов.

В ходе рабочей встречи с Натальей Епихиной были обсуждены перспективные направления развития сотрудничества, порядок рассмотрения отдельных обращений граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции, в том числе обращений военнослужащих, проблемы, возникающие при работе с обращениями граждан, и ряд других вопросов.

Ситуации с вовлечением несовершеннолетних в участие в незаконных акциях и митингах, возможность проведения уроков правовой грамотности для родителей подростков, реализацию ряда патриотических проектов, направленных на воспитание молодых людей в духе любви к родной земле, стали темами встречи с Анжеликой Евдокимовой.

Реклама.