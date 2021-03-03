Глава Скопинского района: Маньяк Мохов? А кто это такой? Лучше про хлеб меня спросите

Несмотря на громкую славу, освободившегося 3 марта из колонии «скопинского маньяка» Виктора Мохова, в самом Скопинском районе Рязанской области до сих пор не все о нем знают.

— А кто это Виктор Мохов? — спрашивает глава администрации Скопинского района Александр Боков, отвечая на вопрос о возможных мерах, которые должны или не должны принять власти к приезду своего земляка.

— «Скопинский маньяк».

— Понятия не имею. Какое дело главе администрации до маньяка. Честное слово, в 131-м законе в компетенции полномочий местных органов власти никакие «маньяки» не прописаны. И что это за история такая, честное слово, я не понимаю. И почему глава района должен знать какого-то маньяка, который где-то по пенитенциарной системе проходит?

Вот спросите меня про хлеб, про землю, про школы… Не знаю, возможно, кому-то нужны все эти истории… Ну какое значение для социально-экономического развития он имеет? Есть соответствующие надзорные органы, которые должны заниматься этим. Тем более и история эта не совсем, наверное, такая, какой ее представляют СМИ (читать подробнее).

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