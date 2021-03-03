Стало известно, как будут работать почта и музей-заповедник Есенина в связи 8 марта

Отделения Почты России и музей заповедник имени Есенина рассказали, как будут работать в связи с 8 марта.

7 марта все почтовые отделения закроются на час раньше, а почтамт будет работать в этот день с 09:00 до 17:00.

Уточнить график работы почтовых отделений можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.

8 марта станет выходным днем для всех почтовых отделений Рязанской области.

Что касается работы Государственного музея-заповедника Есенина, то работать он будет в следующем режиме: 6, 7, 8 марта музейные экспозиции открыты с 10:00 до 18:00. Входные билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника с 10:00 до 17:00

Дополнительную информацию по работе музея можно получить по телефонам: (49137) 33-2-57, 8 910 566 64-97.