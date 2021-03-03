Тренд 2021 - почему стоит выбрать загородную недвижимость

Фото: ГК «Стройпромсервис».

В 2020 мы узнали, как всего за один год мир может измениться, и некоторые перемены коснутся долгосрочных перспектив. Например, в сфере недвижимости после жестких ограничений наметился тренд на покупку загородного жилья.

Для тех, кто не готов отказываться от городского ритма, но тоже ищет комфортное место для свободной жизни в гармонии с природой, стоит обратить внимание на жилой комплекс «Окские просторы». На этой неделе ГК «Стройпромсервис» открыла продажи квартир новых форматов в 4 доме комплекса. Цены на квартиры стартуют от 1 млн рублей! Здесь представлены уникальные планировки, в которых еще больше плюсов:

- классические и смарт с просторными кухнями-гостиными;

- абсолютно новое решение в комплексе - смарт-квартиры с мастер-спальней.

Это не просто помещение для сна и отдыха с кроватью и шкафом, а самое настоящее личное, приватное пространство. К спальне примыкает собственная просторная гардеробная. 1-комнатные и квартиры-студии правильной формы с удобным зонированием пространства; продуманные семейные двух и трехкомнатные квартиры Комплекс расположен на границе города и его тихих пригородов, в 5 минутах езды от г-та Глобус. Просторная территория и красота природного ландшафта позволили нам реализовать в ЖК «Окские просторы» идею эко парка.

По проекту здесь будут построены 11 жилых домов с этажностью не более 7 этажей. Во дворе есть игровые площадки для детей, прогулочные дорожки, места отдыха для жильцов и их гостей, максимум озеленения.

На территории запланирован детский сад и школа, начало строительства которых запланировано уже на этот год. О безопасности можно не беспокоиться: в комплексе закрытая территория и система видеонаблюдения.

Дом возводится по программе проектного финансирования с использованием эскроу-счетов - самого безопасного способа сделки для клиента! Если и вы хотите приобрести квартиру на выгодных условиях, то сейчас самое время. Цены на начальных этапах строительства на 30% ниже!

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ГК «Стройпромсервис».

Дисклеймер: ООО СЗ «ГРИНХАУС». Проектная документация размещена на сайте наш.дом. рф. Полная стоимость квартиры 1059000 р.

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