65-летний рязанец скончался от коронавируса

В среду, 3 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии двух мужчин в возрасте 65-ти и 73-х лет, а также 72-летней женщины.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 3 марта в Рязанской области от COVID-19 скончалось 304 человека.

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В печальный список внесены фамилии трех женщин (подробности).