Уменьшение площади Рязани на 30 гектаров одобрили

Примерные границы территории, которая, скорее всего, больше не будет частью Рязани.

Властям Рязани по результатам итогам слушаний рекомендовали передать 31,5 гектара земли около села Городище Рыбновскому району. Заключение комиссии официально опубликовано 3 марта.

Речь идет о территории, которая на картах обозначена как «Парк Кожзавода», объединяющей в себе несколько участков.

Публичные слушания состоялись в феврале. В поддержку изменений поступило обращение от 1264 граждан и 30 юридических лиц.

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