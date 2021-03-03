В администрации Рязани рассказали, когда планируют расчистить снежные завалы на Мюнстерской

Фото: соцсети.

Работы по расчистке снежных и ледяных завалов на улице Мюнстерской в Рязани начнутся в шесть часов утра 4 марта (четверг). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

3 марта в социальных сетях пользователи выложили фотографии улицы, названной в честь побратимого города, буквально заваленной снегом и льдом.

- Снежные завалы образовались после чистки снега с крыши, произведенной собственниками расположенных здесь организаций, - сообщили в мэрии. - Ранее нарушители правил благоустройства были уведомлены о необходимости уборки снега с кровли здания и его последующем вывозе. Работы не были выполнены в полной мере. Сейчас на нарушителей составлен акт, который направлен в контрольно-аналитическое управление для принятия мер административного воздействия.