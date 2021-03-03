В Рязани возобновили реконструкцию моста на улице Ленина

Фото: Константин Могилин.

С 1 марта возобновились работы по реконструкции Большого каменного моста на улице Ленина. Об этом сообщают пресс-служба городской администрации.

В ведомстве уточнили, что подрядная организация ООО «КМК» приступила к работам по устройству инженерных коммуникаций, ливневой канализации и наружного освещения проезжей части. Также в настоящий момент проводятся работы по электрификации объекта.

«Возведение насыпи и строительство основания проезжей части будут продолжены по мере наступления благоприятных погодных условий и устойчивых положительных температур», - объяснили в администрации.

Фото: Константин Могилин.

Фото: Константин Могилин.

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