Рязанские молодогвардейцы приняли участие во всероссийском буккроссинге «Добро на книжной полке»

Фото: МГЕР.

Акция стартовала 2 марта Она призвана повысить процент читающих людей, особенно среди молодежи. Книжные точки находятся по адресам: РОУНБ им. Горького (ул. Ленина, 52) и ЦГБ им. Есенина (Первомайский просп., 74, корп. 1)

Все желающие обменяться книгами, могут посетить обозначенные локации и оставить свои книги, написав добрые пожелания будущим владельцам.

К акции присоединились местные отделения, в их числе михайловские молодогвардейцы. Книжная локация организована на базе МУК «Михайловская центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина» в здании Районного дома культуры. В частности, активисты объявили благотворительный сбор – пожертвования на покупку книг и закупку специализированного оборудования для развития детей с ограничениями здоровья по слуху и зрению. Подробнее об этом на сайте добровдействии.рф и на информационной стойке, установленной на книжной полке.

«Книга на протяжении всей жизни человечества занимала и занимает важное место в нашей жизни. «Молодая Гвардия» призывает принять участие в акции «Добро на книжной полке», а также внести пожертвования на покупку книг для детей с ограничениями здоровья по слуху и зрению», – отметил и.о руководителя РРО ВОО МГЕР Вячеслав Поскребышев.

«Молодая Гвардия Единой России» и Благотворительный фонд «Добро в действии» запускают Всероссийский буккроссинг «Добро на книжной полке». Активисты устанавливают в общественных местах специальные полки с информацией о правилах книгообмена, а также информацией о фонде с контактными данными и QR-кодами на сайт добровдействии.рф, где желающие могут внести пожертвования на покупку книг и закупку специализированного оборудования для развития детей с ограничениями здоровья по слуху и зрению.