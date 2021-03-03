В Рязанской области продолжают появляться смертельные случаи COVID-19

3 марта в Рязанской области зарегистрировали еще 63 случая заражения коронавирусом. Стремительное снижение заболеваемости, наблюдавшееся в последние дни, приостановилось. Всего диагноз COVID-19 с начала пандемии медики региона поставили 24605 раз.

За сутки по результатам обследования людей, имевших подтвержденный положительный тест, 68 из них признаны здоровыми.

К сожалению, продолжает поступать информация о смертельных случаях COVID-19. На сей раз три летальных исхода власти признали следствием этой заразы. Статистика размещена федеральным оперштабом.

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