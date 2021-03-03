Мэрия Рязани рассказала, почему жители города так долго ждут транспорт

В администрации города попытались объяснить, почему рязанцы так долго ждут общественный транспорт, и заодно признали, что наладить работу автобусов-троллейбусов - процесс сложный и небыстрый.

— Московский, Канищево, Дашково-Песочня — это те районы, которые сейчас очень густо заселяются людьми, и очень быстро, и, возможно, мы не успеваем реагировать, сказала «Оке» и.о. начальника управления транспорта Ирина Черноусова. — Но по причине низкой пропускной способности дорог мы сталкиваемся с тем, что все наши автобусы, которые мы выпускаем, как мы полагаем, в достаточном количестве, стоят в пробках.

Ранее сообщалось, что ежедневно из-за поломок сходят с линии восемь-девять единиц троллейбусов и автобусов. Всего на маршруты ежедневно выходят 102 троллейбуса и 80 автобусов (читать подробнее).

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