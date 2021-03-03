На улице Грибоедова на машину рухнула глыба льда. Фото: RZN_Life.

2 марта с крыши здания на легковой автомобиль упала глыба льда. Об этом сообщает RZN_Life.

«Сходила за фломастерами... Улица Грибоедова, 8. Будьте аккуратны, потому что летают сосульки ого-го как», - написала одна из рязанок.

Подписчики тут же обратили внимание, что по всему периметру здания висит предупреждающая лента – «Так что парковаться там было на свой страх и риск».

Ранее Железнодорожный МСО организовал проверку по факту падения глыбы льда на мужчину с крыши дома №4 по улице Керамзавода. В результате падения наледи пострадавший получил ушиб мягких тканей головы (читать подробнее).

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