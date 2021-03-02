ХК «Рязань» вернул серию плей-офф в Рязань

Фото: пресс-служба ХК "Рязань".

Во вторник, 2 марта, ХК «Рязань» проводил пятую игру 1/8 серии плей-офф Кубка Петрова против альметьевского «Нефтяника». Напомним, что серия длится до четырех побед одной из команд. После четырех игр счет в серии был 3:1 в пользу «Нефтяника», изначально являвшегося фаворитом.

В первом периоде, казалось, команда из Альметьевска, принимавшая рязанцев на своем льду, решит исход всего противостояния в пятой встрече. Хозяева отличились дважды. Шайбы на счету Марка Янчевского (в большинстве) и Данила Гизатуллина. «Горожанам» забить в первой двадцатиминутке не удалось.

Зато во втором периоде забивали только рязанцы – причем, сделали это трижды: Никита Гончаров, Николай Полунин, Андрей Иванов. Все три шайбы были забиты в большинстве.

В третьем периоде игроки «Нефтяника» были настроены прекратить это недоразумение. Но после ошибки в собственной зоне в ворота Альметьевска влетела изумительная по красоте четвертая шайба. Автор Никита Гончаров (в равенстве).

Времени отыграться у хозяев было предостаточно. На 51-й минуте одну шайбу хозяева действительно отквитали – отличился Динар Хамидуллин. Но большего добиться, не смотря за замену вратаря на шестого полевого игрока, не смогли.

Итог 3:4 в пользу рязанской дружины. Счет в серии до четырех побед стал 3:2 – ведет Альметьевск. Следующий матч серии состоится на льду рязанского Дворца спорта «Олимпийский» 5 марта (пятница) в 19.00.

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