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Рязанский цирк объявил о возобновлении представлений с 20 марта

Заполняемость зрительного зала ограничена
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанский цирк объявил о возобновлении представлений. Информация появилась в его официальной группе.

Учреждение вновь распахнет двери для зрителей с 20 марта. В этот день состоится премьера двухчасовой программы «Цирк зажигает огни». Информацию о билетах организаторы намерены разместить в ближайшее время.

Действующими ограничениями, которые областные власти установили из-за коронавируса, зрительный зал в цирке может быть заполнен не более чем на 50%. То же самое относится к кинотеатрам и театрам (читать подробнее).