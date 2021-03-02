Рязанский цирк объявил о возобновлении представлений с 20 марта

Рязанский цирк объявил о возобновлении представлений. Информация появилась в его официальной группе.

Учреждение вновь распахнет двери для зрителей с 20 марта. В этот день состоится премьера двухчасовой программы «Цирк зажигает огни». Информацию о билетах организаторы намерены разместить в ближайшее время.

Действующими ограничениями, которые областные власти установили из-за коронавируса, зрительный зал в цирке может быть заполнен не более чем на 50%. То же самое относится к кинотеатрам и театрам (читать подробнее).