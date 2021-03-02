На чемпионате и первенстве ЦФО рязанские кикбоксеры стали призерами

Фото: Министерство физической культуры и спорта Рязанской области.

380 кикбоксеров из 17 регионов России боролись за награды. Рязань представляли воспитанники спортшколы «Купола». Информация об этом была опубликована на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

«Серебро» завоевали в жесткой конкурентной борьбе в разделе фулл-контакта рязанцы Иван Калушин, Александр Штринев и Анатолий Максимов.

Анатолий Максимов из-за травмы не смог продолжать финальный бой, поэтому и стал «вторым».

Бронзовыми медалями были награждены Антон Лашманов и Тимофей Хабаров.

Среди профессионалов за титул чемпиона ЦФО по кикбоксингу прошел бой между рязанцем Владиславом Власенко, мастером спорта, победителем Кубка мира, и Шамилем Гаджимусаевым из Белгорода, мастером спорта международного класса, чемпионом мира и Европы. Дистанция боя - пять раундов по три минуты - была пройдена спортсменами полностью. Остается сожалеть, что рязанский кикбоксер уступил по очкам более опытному сопернику.