В предварительном голосовании «Единой России» примут участие все зарегистрированные избиратели

Фото: РОО "Единая Россия".

Модель предварительного голосования и положение о его проведении утвердили по итогам заочного заседания Бюро Высшего совета «Единой России» и Генсовета 1 марта. Процедура пройдет по максимально открытой первой модели – голосовать смогут все зарегистрированные избиратели.

«Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную партийную практику. Это абсолютно правильно, ее придерживается по большому счету только наша партия. Это процедура, которая позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой», – отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета Андрей Турчак подчеркнул, что предварительное голосование дает возможность выбора самых сильных кандидатов.

«Они получают доверие всех избирателей, а не только членов нашей партии. По итогам дискуссии большинство коллег [в регионах] эту позицию поддержали. Мы даем возможность участвовать в процедуре всем желающим – каждый житель страны может выбрать своего кандидата», – сказал он.

С середины марта начнется регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования. До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме. Избирателей будут верифицировать через портал Госуслуг.

Часть регионов смогут провести процедуру также и оффлайн – в основном те, где много избирателей живет на селе без стабильного интернета. Для этого им надо будет направить обращение в федеральный оргкомитет. В таких ситуациях очное голосование пройдет только 30 мая.

«В 2020 году в реалиях непростой эпидемиологической ситуации впервые предварительное голосование для последующего выдвижения в депутаты Рязанской областной Думы прошло полностью в режиме онлайн. Рязанская область вошла в число лидеров по количеству зарегистрированных кандидатов и количеству проголосовавших избирателей. Подсчет голосов велся в автоматизированном режиме», – отметил секретарь регионального отделения «Единой России», член Высшего совета партии, губернатор Николай Любимов.

Лидер рязанских единороссов добавил, что предварительное голосование на территории области прошло на высоком организационном уровне. Работа Рязанского регионального отделения «Единой России» получила высокую оценку от председателя партии Дмитрия Медведева на всероссийском онлайн-совещании.

«Предварительное голосование позволяет в честной и открытой борьбе отобрать достойных кандидатов, которые в 2021 году будут представлять «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу», – заключил Николай Любимов.

Предварительное голосование «Единой России» будет организовано перед выборами всех уровней. Помимо выборов в Госдуму, 19 сентября 2021 года пройдет еще 75 избирательных кампаний в 56 регионах. Предстоит выбрать восемь губернаторов, депутатов 39 региональных заксобраний и 11 административных центров. Кроме того, около 23 тысяч мандатов в органах местного самоуправления распределят в 14 субъектах.

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