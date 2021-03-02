ХК «Рязань» проведет 2 марта пятую игру 1/8 серии плей-офф Кубка Петрова

Фото: пресс-служба ХК "Рязань".

2 марта ХК «Рязань» проведет пятую игру 1/8 серии плей-офф Кубка Петрова против альметьевского «Нефтяника». Напомним, что серия длится до четырех побед одной из команд. После четырех игр счет в серии 3:1 в пользу «Нефтяника», изначально являвшегося фаворитом.

Вместе с тем, две домашние игры, которые 26-27 февраля провел ХК «Рязань», показали, что дружина из города на Оке готова дать достойный бой одному из лидеров регулярного чемпионата. Также напомним, что девушки из группы поддержки хоккейного клуба в преддверии домашних игр порадовали болельщиков горячей фотосессией. Они продолжают верить, что мужчины снова проявят несгибаемый рязанский характер и вернут серию в Рязань.

Игра начнется в 18.30, трансляцию можно посмотреть на официальном сайте ВХЛ.

Девушки из группы поддержки верят в победу ХК "Рязань".

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