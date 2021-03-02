Елена Митина обсудила с руководителями профсоюзов законопроект «О занятости населения»

Фото: РОО "Единая Россия".

«Тема занятости волнует значительное число жителей России. Президент Владимир Путин поставил задачу добиться полного восстановления рынка труда до конца 2021 года», – отметила член фракции «Единой России» в Государственной Думе, председатель Рязанской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Елена Митина.

На совещании с руководителями отраслевых профсоюзных организаций Рязанской области 1 марта обсудили внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект «О занятости населения» и основные показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда в регионе.

«Согласно проекту закона, управление службами занятости перейдет на федеральный уровень. Все данные о существующих вакансиях будут размещаться на едином государственном портале «Работа в России», – подчеркнула парламентарий. – Будет отменена привязка подачи заявления на получение пособия по безработице к месту официальной прописки гражданина. Документ предусматривает также поддержку уязвимых категорий граждан в трудоустройстве за счет материального стимулирования работодателей».

Елена Митина обратила внимание, что предполагается расширить полномочия центров занятости и усилить взаимодействие между службой занятости и другими госструктурами в целях сокращения излишнего бюрократизма.

«Кроме того, служба занятости будет оказывать организационную и первичную финансовую поддержку безработным, которые, пройдя соответствующую переквалификацию, решат открыть собственное дело», – рассказала Елена Митина.

По данным, представленным председателем Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инной Калашниковой, на 1 января 2021 года в органах службы занятости населения в целях поиска подходящей работы на регистрационном учете стоят 17,2 тыс. безработных. Уровень безработицы в регионе по методологии международной организации труда составил 5,4%.

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