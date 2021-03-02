В среду в Рязани будет +3 градуса тепла и мокрый снег с моросью

В среду, 3 марта, в Рязани и области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки до 1 мм в виде снега, мокрого снега и мороси. На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер западный, северо-западный, порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -5...0°С, днем -2...+3°С.

Кроме того, региональное управление МЧС сообщает, что радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области в норме, общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.

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