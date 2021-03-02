В Рязанской области реализуют 168 местных инициатив: детские площадки, дороги и другие проекты

В ЦПКиО появится площадка для занятий паркуром и воркаутом. Едва ли как на фото (это столичный аквакомплекс "Лужники"), но тоже, наверняка, достойная - выделено почти 2 млн рублей. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В 2021 году в Рязанской области реализуют 168 проектов местных инициатив. Между ними профильное министерство распределило субсидии из регионального бюджета в сумме 177,5 млн рублей. Всего конкурсная комиссия рассмотрела 274 заявки.

Напомним, особенность программы в том, что часть финансирования того или иного проекта (не менее 5%) обеспечивают его инициаторы. Ими могут выступать местные жители, юридические лица или муниципальные власти.

Проекты могут быть самыми разными. Максимальный размер субсидии – это 2 млн рублей. Например, деревне Полково Рязанского района эту сумму выделили на новую спортивную площадку, поселку Октябрьский – на благоустройство парковой зоны, а Елатьме – на обустройство тротуаров по улице Красноармейская.

В Рязани финансирование получили 29 местных инициатив. В их числе, например, детская площадка в Комсомольском парке, освещение дороги между улицей Роща и улицей Покровской, бюст маршала Сергея Бирюзова на улице его имени, памятник Якову Полонскому в Нижнем городском парке, площадка для занятий паркуром и воркаутом в ЦПКиО и многое другое.

Ознакомиться с полным списком местных инициатив, найдя там свой населенный пункт, вы можете по ссылке. Перечисление заявок, по которым выделены субсидии, начинается со страницы 37.

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