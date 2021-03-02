В «Рязанском доме белого аиста» возобновилась круглосуточная трансляция

Откладывать яйца, по прогнозам орнитолога, аисты начнут уже через неделю. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

В «Рязанском доме белого аиста» начался новый брачный сезон. Нелетная пара Русланы и Гоши готовятся к размножению и активно строят себе гнездо. По словам орнитолога Антона Барановского, откладывать яйца самка может начать уже через неделю.

- Они уже соорудили себе одно гнездо в домике и еще одно в вольере. Я прогнозирую от 5 до 7 яиц, - сообщил нам Антон Валерьевич.

Пока все четыре птицы, зимующие в доме белого аиста, живут вместе: пару от их птенца Фунтика и питерского самца Петра отделяет перегородка. Время от времени их по очереди выпускают погулять по вольеру. Но как только установится теплая погода, аистов рассадят и разместят по территории так, чтобы молодежь не мешала пару выводить птенцов.

Кстати, в «Рязанском доме белого аиста» возобновилась круглосуточная интернет-трансляция из вольера. В настоящее время камера направлена на блок, в котором живут Руслана и Гоша. Подключиться к трансляции можно по ссылке https://vk.cc/bYY81S

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