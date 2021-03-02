На улице Быстрецкой у торгового центра запретят ночную парковку

В Рязани на улице Быстрецкой, строение №12 (торговый центр) запретят ночную парковку автомобилей. Ограничения вступают в силу с 20 марта.

Оставлять машины можно будет только с 08:00 до 22:00, а с 22:00 до 08:00 - парковка транспортных средств запрещена, будет работать эвакуатор.

Ранее заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров проехал по городу и лично убедился, что платные парковки завалены снегом. По словам чиновника, компания, в ведении которой находятся платные парковки, не выполняет должным образом обязательства по их содержанию (читать подробнее).

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