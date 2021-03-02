Стало известно, кого записали в новые жертвы COVID-19 в Рязанской области 2 марта

Во вторник, 2 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены три женщины в возрасте: 64-х, 68-ми и 82-х лет.

Все они скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 2 марта в Рязанской области от COVID-19 скончался 301 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).