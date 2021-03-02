В четверг на двух улицах Рязани отключат электричество

В четверг, 4 марта, в Рязани отключат электричество на двух улицах, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на трансформаторной подстанции.

В четверг с 10:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Лесопарковая, дома с 17 по 65, дома с 24 по 46;

- улица Рыбацкая, д. 42, д. 42 корп. 1.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По вопросам электроснабжения можно позвонить на горячую линию МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» по телефону: (4912) 55-01-12.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!