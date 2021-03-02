Рязанский уклонист, скрывающийся от военкомата, попался в руки полиции

Ряжские полицейские задержали 25-летнего парня, который с 2016 года скрывался от военкомата, не имея законных оснований для освобождения от службы. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В настоящее время материалы по уклонисту передадут в Следственный комитет. Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее губернатор Николай Любимов заявил, что Рязанская область впервые не выполнила установленную норму призыва граждан на военную службу. Чтобы не допустить очередного провала, Любимов поручил создать рабочую группу для «оперативной проработки проблемных моментов», которой предстоит разработать «дорожную карту» на весенний призыв. Одной из задач этого плана, например, станет расширение возможностей полиции при розыске уклонистов (читать подробнее).

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