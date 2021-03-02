Все о коронавирусе в Рязанской области на 2 марта

Во вторник, 2 марта, в Рязанской области выявили 63 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 24 605 рязанцев.

Поправились за сутки 68 человек. Общее количество выздоровевших – 22 636 человек.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. Жертвами коронавируса за сутки стали три человека. Всего, по официальной информации, COVID-19 на 2 марта унес жизни 301 рязанца.

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