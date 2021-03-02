Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Все о коронавирусе в Рязанской области на 2 марта

Оперативная группа опубликовала свежую сводку
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

Во вторник, 2 марта, в Рязанской области выявили 63 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 24 605 рязанцев.

Поправились за сутки 68 человек. Общее количество выздоровевших – 22 636 человек.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. Жертвами коронавируса за сутки стали три человека. Всего, по официальной информации, COVID-19 на 2 марта унес жизни 301 рязанца.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Стало известно, кого записали в новые жертвы COVID-19 в Рязанской области 2 марта

В печальный список внесены фамилии трех женщин (подробности).

Новости Рязани