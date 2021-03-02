Под Рязанью грузовой поезд столкнулся с легковушкой

В Рязанской области грузовой поезд столкнулся с автомобилем «Жигули» десятой модели, сообщает администрация Рязанского района и указывает, что ДТП произошло еще днем 14 февраля.

По данным сельских властей, грузовой поезд № 2040 ехал по II главному пути станции Старожилово и на скорости 70 км/час столкнулся с легковушкой.

«Все случилось на регулируемом железнодорожном переезде при исправно действующей автоматической переездной сигнализации», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не указано, но отметим, что согласно данным УМВД, с 12 по 14 февраля в Рязанской области зарегистрировали пять ДТП, в результате которых один человек погиб и шесть получили травмы.

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