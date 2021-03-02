Андрей Красов провел урок мужества в школе №8

Фото: РОО "Единая Россия".

«В школе №8 имени Романа Соколова 1 марта провел урок мужества. Рассказал о подвиге десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Старшеклассники задавали вопросы, интересовались современными условиями службы в армии, возможностями поступления в военные вузы страны, мерах социальной поддержки людей, которые решили посвятить жизнь защите Родины», – поделился впечатлениями от встречи Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член федерального общественного совета проекта «Единой России» «Историческая память» Андрей Красов.

В дар школьному музею боевой славы Андрей Красов передал картину «Высота 776», посвященную подвигу десантников. Полотно написал доцент Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, научный сотрудник Государственного исторического музея Алексей Березин.

В этот же день парламентарий вместе с отцом и тетей Героя Российской Федерации гвардии капитана 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ Романа Соколова возложил цветы к его бюсту.

«В год 20-летия подвига десантников в Рязани в одном из самых больших микрорайонов города появились улица и бюст Романа Соколова. Это достойный шаг в работе по увековечиванию его памяти. Имя героя, остановившего террористов, должен знать каждый рязанец», – подчеркнул Андрей Красов.

Роман Соколов – выпускник Рязанского десантного училища, гвардии капитан в составе парашютно-десантного батальона 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Участвовал в операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья в Чечне. После гибели командира 6-й роты принял командование на себя. Был тяжело ранен, но продолжал руководить боем, погиб в ночь с 29 февраля по 1 марта 2000 года.

Десантники 6й роты предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли. За проявленное мужество 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

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