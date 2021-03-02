Опубликованы фотографии последствий страшного ДТП в Рязанском районе

Фото с места ДТП.

В понедельник, 1 марта, в Рязанском районе на дороге Рязань – Льгово произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 64-летний мужчина, управляя иномаркой Ford Fusion, совершил касательное столкновения с автомобилей Chevrolet Niva, после чего лоб в лоб с толкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. «Четырнадцатой» управлял 31-летний житель Рязанского района.

В результате происшествия погибли два человека: водитель автомобиля Ford и 44-летняя пассажирка ВАЗ-2114. Водитель «четырнадцатой» госпитализирован. На опубликованных пресс-службой УМВД России по Рязанской области фотографиях видно, насколько серьезные повреждения получили автомобили.

По факту ДТП проводится проверка.

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