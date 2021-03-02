На Старой Рязани могут создать археологический комплекс

1 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с первым заместителем министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным. Основной темой обсуждения, судя по отчету регионального правительства, стало сохранение культурного наследия.

В частности, Любимов предложил включить более 30 объектов культурного наследия в список памятников истории и культуры народов России, «требующих проведения полного комплекса научно-реставрационных работ в первоочередном порядке». О каких конкретно объектах речь, и что на это ответил Обрывалин, кабмин предпочел опустить.

Обсуждались перспективные проекты. Это строительство специализированного хранилища археологических материалов и создание многофункционального археологического комплекса близ городища «Старая Рязань». О последнем губернатор высказался:

«Фактически он [археологический комплекс] может стать центром археологии для большей части регионов ЦФО. Старая Рязань – уникальный археологический памятник мирового значения, требующий поддержки и постоянного внимания научного сообщества», - приводит слова Любимова ryazangov.ru.

Среди других тем: сохранение и развитие «Есенинской Руси», ввод ставшего долгостроем Музейного центра РИАМЗ (запланирован на 2021 год), разработка градостроительных регламентов для Касимова, реставрация гимназии №2.

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