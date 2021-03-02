Без паники: 3 марта в Рязани включат сирены и перехватят теле и радиосигналы.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
3 марта в Рязанской области проверят системы оповещения. Запустят сирены в 10:40 и 14:30 будут.
Кроме того, в 10:43 проверят сигнал оповещения и речевой информации через радиотрансляционную и телевизионную сеть области. Для этого специалисты перехватят теле и радиосигналы.
Руководство ГУ МЧС России по Рязанской области просит жителей региона не волноваться и не поддаваться панике.
«Цель проверки – выяснить, насколько работоспособна региональная система централизованного оповещения и комплексная система экстренного оповещения, а также оценить состояние систем», - говорится в сообщении.
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