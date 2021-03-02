Жестокого убийцу из Касимова наказание настигло спустя 15 лет

Вступил в силу приговор по делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью жителем Касимова. Преступление произошло аж в декабре 2005 года, однако на скамье подсудимых 32-летний мужчина оказался не так давно.

Жертвой душегуба стала 18-летняя девушка. Истерзанное тело с множеством колото-резанных ран обнаружили во дворе ее собственного дома. По горячим следам выйти на подозреваемого не удалось, однако спустя полтора десятилетия не без помощи современных методов криминалистики расследование было доведено до конца. Пресс-служба СУ СКР по Рязанской области отмечает также эффективное взаимодействие с полицией.

Оказалось, что обвиняемый, будучи несовершеннолетним, вызвался проводить девушку после вечеринки, предложил ей «уединиться», но получил отказ. В приступе жестокости он не меньше 75 раз ударил жертву ножом в туловище, шею и голову, а также не меньше 10 раз – деревянной лопатой. Затем монстр скрылся.

В итоге касимовец получил 6 лет 6 месяцев лишения свободы от Касимовского районного суда и обратился с апелляцией в областной, где срок снизили на 1 месяц. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.