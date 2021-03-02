Рязанцы жалуются на транспортный коллапс на платном путепроводе

Рязанец Дмитрий Климов пожаловался в социальных на транспортный коллапс в Рязани и обратился с просьбой к городской администрации.

«Уважаемая администрация города Рязани, когда закончится этот коллапс на платном путепроводе в Дашково-Песочне? Стоим по полтора-два часа, чтобы проехать два километра. Обратите, пожалуйста, на это внимание», - записал мужчина видеообращение.

В комментариях пользователи согласились, что проблема эта давнишняя, а в Дашково-Песочне сплошные пробка как с утра, так и вечером.

«Дома строят. А дороги как были, так и есть. А альтернативы «платнику» нет. Езжай через все Дашки на Яблочкова. И там все в пробке. Выход один. Убрать платник. Или в час пик бесплатный проезд», - предложил один из рязанцев.

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