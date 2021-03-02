В марте изменится расписание рязанских электричек

С завершением зимы у железнодорожников вновь появилась возможность заниматься ремонтом путей. А это значит, что в жертву будет принесен график движения электропоездов. Пока изменения коснутся только двух направлений:

Московское

3, 4, 5, 10, 11, 12 марта

Электропоезд (далее – Э/П) № 6005 Рязань – Дивово, отправлением в 7.03 – отменен.

Э/П № 6012 Дивово – Рязань -1, прибытием в 9.04 – отменен.

Э/П № 6010 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.38

Э/П № 6004 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 7.24, будет прибывать в 8.08

Э/П № 6014 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 9.54, будет прибывать в 11.09

Э/П № 7040 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием в 10.06, будет прибывать в 11.17

Ряжское

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта

Э/П № 6320 Рязань – Ряжск, отправлением в 5.30, будет отправляться в 5.41

Э/П № 6301 Ряжск – Рязань, прибытием в 7.25, будет прибывать в 7.03

Э/П № 6303 Ряжск – Рязань, прибытием в 10.39, будет прибывать в 11.04

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