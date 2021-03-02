Два предприятия Рязанской области лишились деклараций на мясную продукцию

В Рязанской области изъяли декларации на мясную продукцию у двух производителей. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, речь идет об ООО «Скопинский мясокомбинат» и ООО «Натуральные мясопродукты».

Известно, что скопинское предприятие приняло декларации о соответствии мясной продукции на основании протоколов испытаний ООО ЦСЭМ «Московский». Однако центр сертификации исследования не проводил и протоколы испытаний не выдавал. В настоящее время материалы направлены в полицию.

У «Натуральных мясопродуктов» протоколы лабораторных испытаний, на основании которых приняли декларацию, не содержали сведений о проведении исследований мясных полуфабрикатов на плесень.

По фактам выявленных нарушений к виновным лицам приняты меры административного характера.

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