В страшном ДТП под Рязанью погибли два человека

В понедельник, 1 марта, около пяти часов вечера на автодороге Рязань – Льгово произошло смертельное ДТП. По сообщению пресс-службы УМВД России по Рязанской области, столкнулись автомобили Ford Fusion, ВАЗ-2114 и Niva Chevrolet.

От полученных травм на месте аварии скончались водитель иномарки Ford – мужчина 1957 года рождения и пассажирка автомобиля ВАЗ-2114 – женщина 1976 года рождения. Водитель «четырнадцатой» госпитализирован.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На трассе «Каспий» в Рязанской области грузовик столкнулся с трактором

Водитель скончался (подробности).