Всего 13 рязанцев подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

Дело пошло на спад? Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 18.00 1 марта 2021 г. в лечебных медицинских стационарах Рязани и области находятся 286 пациентов с COVID-19.

Врачи утверждают, что состояние 47 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 204 пациентов находятся в средней степени тяжести. В тяжелом состоянии – 35 рязанцев, из них 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Противоэпидемические мероприятия из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции продолжаются в 26 образовательных учреждениях Рязанской области. В списке 7 дошкольных учреждений, 16 школ, 1 среднее специальное и 2 высших учебных заведения.